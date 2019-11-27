الفيصل يطلع على 258 مشروعا خدميا بالطائف وميسان والمويه

زار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل محافظة الطائف، واستهل زيارته للمحافظة بإزاحة الستار عن مجسم الجزيرة العربية الواقع على المدخل الشمالي للمحافظة. عقب ذلك ترأس أمير منطقة مكة المكرمة اجتماع المجالس المحلية لمحافظات الطائف وميسان والمويه وتخللها استعراض للمشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها والمنجزة. 221 مشروعاً بالطائف في محافظة الطائف بلغ عدد المشاريع المنحزة والمعتمدة والجاري تنفيذها 221 مشروعا موزعة على جامعة الطائف ووزارة الإسكان والطرق والبلديات والشؤون الصحية والتعليم والمياه.

28 مشروعا

في ميسان في محافظة ميسان بلغ إجمالي المشاريع 28 مشروعاً ما بين منجز وجارٍ تنفيذه ومعتمد، موزعة على قطاعات المياه والطرق والكهرباء.

9 في المويه

بلغ عدد المشاريع في محافظة المويه 9، تشمل قطاعات الطرق والتعليم والبلديات ومراكز أمنية. عقب ذلك التقى أمير منطقة مكة المكرمة أهالي المحافظات الثلاث واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم التنموية، ثم دشن حلقة نقاش دور المؤسسات في المجتمع المدني، التي يشارك فيها أكثر من 80 متطوعا ومتطوعة من مختلف التخصصات، ناقشوا فيها محورين أساسيين هما التحديات التي تواجه المتطوعين والمتطوعات في محافظة الطائف، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعات الحكومية والأهلية والتطوعية. ويواصل أمير منطقة مكة المكرمة اليوم جولاته على المحافظات الشرقية للمنطقة حيث يزور محافظة الخرمة ورنية وتربة.

Advertisements

221 مشروعا ما بين منجز ومعتمد وجار تنفيذه بالطائف

28 مشروعاً منجزاً ومعتمدا أو يجري تنفيذه في ميسان

9 مشاريع للطرق والتعليم والبلديات ومراكز أمنية في المويه