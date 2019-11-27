3 جهات لتقييم مستشفيات جازان

استنفرت 3 جهات ممثلة في فريق تشغيل نظام المعلومات الصحية «فيدا» المكون من وزارة الصحة، وشركة جنرال إلكتريك المسؤولة عن إدارة المشروع بالمنطقة، وشركة حلول السحابة المشغلة للنظام، جهودها، وذلك خلال زيارتها للشؤون الصحية، بهدف تقييم المستشفيات، والتأكد من جاهزية البنية التحتية، وحصر المتطلبات اللازمة لتنفيذ وتطبيق النظام.

توجيه صحي

وجه مدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالله النجمي مديري المستشفيات، ومديري المشاريع، ومن لهم علاقة مباشرة بالنظام، بتسهيل مهام الفريق في جميع الإدارات، استعدادا لإطلاقه بمستشفيات جازان، وذلك حرصا على تفعيل النظم الصحية التي تعمل على تسهيل وتجويد الخدمة المقدمة للمستفيد، تماشيا مع أهداف وإستراتيجيات وزارة الصحة، ومواكبة رؤية المملكة 2030.

منتج وطني

يعد نظام فيدا منتجا وطنيا سعوديا، مشغلا من قبل شركة سعودية، ويهتم برحلة المريض من وقت دخوله إلى المستشفى، وحتى آخر إجراء طبي، كما أن النظام موافق لسياسات وزارة الصحة، ومطابق لمتطلبات سباهي، ومعايير الجودة.

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توحيد الإجراءات

أكد مساعد المدير العام للصحة الإلكترونية المهندس وحيد الكناني، أن هذا المشروع يهدف إلى توحيد إجراءات المريض في جميع مستشفيات المنطقة، ومستشفيات وزارة الصحة، مع انتهاء الربط الكامل.

7 مراحل

أوضح مدير المشروع بصحة جازان مساوى حكمي أن هذا المشروع سيطبق في 16 مستشفى بمنطقة جازان على 7 مراحل ممثلة في التخطيط، والتجهيز، والانتقال، والتنفيذ، والتدريب، والانطلاق، والدعم، مشيرا إلى أنها تستغرق قرابة 6 أشهر، مضيفا أن وزارة الصحة تسعى من خلال تطبيق نظام المعلومات الصحية «فيدا» إلى الاستغناء بشكل كامل عن التعامل الورقي المعمول به حاليا.