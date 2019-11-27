فيصل بن مشعل: تطبيق الأحكام الشرعية حد من انتشار المخدرات

أكد أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، على أن مكافحة المخدرات هي من أهم الأمور التي تؤرق المجتمع وتهم الدولة، مبينا على أن ما يعانيه دوت الخليج من استهداف ممنهج في ترويج هذه الآفة ساهم بالتأثير على العديد من الأسر والمجتمعات، وكثير من المستشفيات النفسية أصبحت تغص من مدمني هذه الآفة المفسدة لشباب دوت الخليج. وقال «إن ما تطبقه هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده من أحكام شرعية تستلهم من كتاب الله وسنة نبيه، كان له الأثر الكبير والواضح في الحد من انتشار هذه الآفة بين أبناء دوت الخليج من الشباب والفتيات». وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ومديرية مكافحة المخدرات، مؤكدا على أنه من المهم إيجاد أنظمة لتطبيق الفحوصات الطبية على كافة منسوبي القطاعات والتثبت من سلامة كل فرد من أفرادها من تلك السموم لحماية المجتمع وبيئة العمل وعلى الجميع ألا يتذمر من تلك الإجراءات إذا تم تطبيقها من قبل الدولة. جاء ذلك في كلمته خلال جلسته الأسبوعية مع المواطنين بقصر التوحيد بمدينة بريدة، بحضور وكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأهالي المنطقة التي كانت بعنوان «ظاهرة المخدرات محليا وإقليميا ودوليا»، قدمها المستشار بوزارة الداخلية مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات صالح الفايز.



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