6 محاور لتأسيس المركز الشبابي بوادي بن هشبل

نفذت بلدية وادي بن هشبل صباح أمس، برامج المراكز الشبابية والتي تأتي ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، حيث ناقش 150 مشاركا ومشاركة من الطلاب والطالبات وقادة المدارس وأهالي المراكز التابعة للبلدية ورشة عمل لصياغة الرؤية المستقبلية لمشروع المركز الشبابي بوادي بن هشبل، والتي أقيمت باستراحة البلدية، بحضور رئيس بلدية وادي بن هشبل المهندس أحمد محمد بن عوير، ورئيس المركز محمد بدوي الأحمري وأعضاء المجلس البلدي والأهالي والمختصين والإعلاميين. وطرح المشاركون في الورشة 6 محاور لـ3 جوانب متعددة للورشة من مختلف آرائهم ومقترحاتهم في جلسة عصف ذهنية استهدفت الخدمات والبرامج التي سيقدمها المركز، وآلية إدارته والإشراف عليه، بالإضافة إلى الأفكار التصميمية للمركز. وأوضح ابن عوير إلى المحاور التي تطرق المشاركون لمناقشتها شملت الخدمات التعليمية والتدريبية والترفيهية والمهنية والفنون وعالم الطفل. وتأتي هذه المشاركات في صياغة حاضر ومستقبل منطقة عسير التنموي والتعريف على أبرز الاحتياجات الشبابية وتضمينها ضمن برنامج المراكز الشبابية، وإلى أهمية إسهام ومشاركة الشباب بأفكارهم ليكون المركز مواكبا لتطلعاتهم ومنبرا لاحتضان مواهبهم، مشيدا بمستوى التفاعل وطرح الأفكار وهو ما يعبر عن روح الشباب وعطائهم وتوجهاتهم، في ظل اهتمام القيادة الرشيدة، و توجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.



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