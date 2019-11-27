

تبوك 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام ثلاثة أشخاص ملثمين بالسطو في ساعة متأخرة من الليل على محل تموينات بمركز الخريطة التابع لمحافظ ضباء وتهديد العامل بسلاح ناري وسكين وعصا وسرقة مبلغ مالي يزيد عن أربعة آلاف ريال وعدد من بطاقات شحن خدمات الاتصالات .

وقد أسفرت نتائج إجراءات ضبط الجريمة وجهود رجال التحريات والبحث الجنائي التي تم تنفيذها بالتعاون مع شرطة محافظة ضباء ، بتوفيق الله ، عن القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة (ثلاثة مواطنين بالعقد الثالث من العمر) ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

وشرطة منطقة تبوك إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بحزم وصرامة بحق كل من تسول له نفسه المساس بالأمن .

// للصحف فقط // // انتهى //

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المتحدث الإعلامي لشرطة تبوك : القبض على المتهمين بجريمة السطو على محل تموينات بمركز الخريطة التابع لمحافظ ضباء // للصحف فقط // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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