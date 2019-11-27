السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تُطلق برامج وفعاليات الاحتفال بـ"اليوبيل الذهبي" بجدة



جدة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

أطلقت منظمة التعاون الإسلامي اليوم أعمال برامج وفعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي للمنظمة "الذكرى الـ 50 لتأسيس المنظمة" في مناطق مختلفة بمحافظة جدة .

وحَفِل برنامج مهرجان المنظمة في يومه الأول بالعديد من الفعاليات المنوعة التي تُلبي ذائقة مختلف شرائح المجتمع ، والتي جاءت بمشاركة بعض الدول الأعضاء بالمنظمة في ثلاث مناطق بجدة تمثلت في الكورنيش، ومنطقة البلد التاريخية، وقاعة ليلتي بجدة.

وشملت الفعاليات التي أقيمت في قاعة ليلتي على مشاركة أجنحة دول المملكة العربية

كما تضمن الاحتفال في الكورنيش بجدة عروضاً للفرق الفلكلورية من عِدة دول من بينها : الإمارات العربية المتحدة وبنجلاديش والنيجر، بالإضافة إلى اليمن، والكاميرون تخلله معرض للمأكولات الشعبية لبعض تلك الدول ، ومشاركة الأسر المنتجة في هذا المحفل، التي قدمت بدورها تشكيلة متنوعة من الموروث السعودي ، والمأكولات الشعبية .

وفي ذات السياق حفِلت منطقة البلد التاريخية بمدينة جدة بالعديد من الفعاليات والبرامج التي نظمتها منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة الدول الأعضاء التي من بينها : مصر وأذربيجان وإندونيسيا وغينيا، من خلال تقديمها عروضاً لفرق فلكلورية تعكس موروث وثقافة تلك الدول .

// انتهى //

23:41ت م

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جدة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأطلقت منظمة التعاون الإسلامي اليوم أعمال برامج وفعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي للمنظمة "الذكرى الـ 50 لتأسيس المنظمة" في مناطق مختلفة بمحافظة جدة .وحَفِل برنامج مهرجان المنظمة في يومه الأول بالعديد من الفعاليات المنوعة التي تُلبي ذائقة مختلف شرائح المجتمع ، والتي جاءت بمشاركة بعض الدول الأعضاء بالمنظمة في ثلاث مناطق بجدة تمثلت في الكورنيش، ومنطقة البلد التاريخية، وقاعة ليلتي بجدة.وشملت الفعاليات التي أقيمت في قاعة ليلتي على مشاركة أجنحة دول المملكة العربية السعودية والسنغال وباكستان وتونس وفلسطين، من خلال إقامة عروض لفرق فلكلورية، بجانب الأجنحة من دول الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية والجمهورية الإندونيسية، عبر تقدّيمها الحِرف اليدوية لتلك الدول ، وعرض موروثها ومنتجاتها التقليدية المتنوعة، إلى جانب إبراز بعض الأجنحة لأعمالها والتي تمثل أذرع منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها : مجمع الفقه الإسلامي ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية "سيسرك" ، وجناح الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا ، إضافةً إلى معرض مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين في اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، وغيرها من الأجنحة التي تقبع تحت مظلة المنظمة .كما تضمن الاحتفال في الكورنيش بجدة عروضاً للفرق الفلكلورية من عِدة دول من بينها : الإمارات العربية المتحدة وبنجلاديش والنيجر، بالإضافة إلى اليمن، والكاميرون تخلله معرض للمأكولات الشعبية لبعض تلك الدول ، ومشاركة الأسر المنتجة في هذا المحفل، التي قدمت بدورها تشكيلة متنوعة من الموروث السعودي ، والمأكولات الشعبية .وفي ذات السياق حفِلت منطقة البلد التاريخية بمدينة جدة بالعديد من الفعاليات والبرامج التي نظمتها منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة الدول الأعضاء التي من بينها : مصر وأذربيجان وإندونيسيا وغينيا، من خلال تقديمها عروضاً لفرق فلكلورية تعكس موروث وثقافة تلك الدول .// انتهى //23:41ت م0319

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.