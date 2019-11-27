

بغداد 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

لقي ستة أشخاص مصرعهم بينما أصيب عدد آخر بجروح في سلسلة تفجيرات بعبوة ناسفة ودراجتين مفخختين في أماكن متفرقة من بغداد مساء اليوم.

وأفاد مصدر أمني عراقي بانفجار دراجة نارية مفخخة وسط سوق شعبي في حي الشعب شمال شرقي بغداد، كما انفجرت عبوة ناسفة قرب أحد الأسواق الشعبية في منطقة البلديات شرق المدينة، فيما انفجرت دراجة نارية مفخخة قرب أحد المساجد في منطقة الشهداء بحي البياع غربيها، مما أسفر وفق حصيلة أولية إجمالية عن سقوط 6 قتلى و3 جرحى.

// انتهى //

23:18ت م

0315





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قتلى وجرحى في سلسلة تفجيرات بعبوة ناسفة ودراجتين مفخختين في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.