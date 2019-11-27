السعودية اليوم / 170 شابا وشابة يناقشون تأسيس المركز الشبابي في الواديين



أبها 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

قدم أكثر من 170 شابا وشابة مجموعة من الأفكار والمقترحات لصياغة الرؤية المستقبلية لمشروع إنشاء المركز الشبابي بمركز الواديين التابع لمحافظة أحد رفيدة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها اليوم بلدية الواديين بحضور رئيس المركز يحيى بن مجدع، ورؤساء الدوائر الحكومية.

وطرح المشاركون مقترحاتهم في جلسة عصف ذهني استهدفت الخدمات والبرامج التي سيقدمها المركز، وآلية إدارته والإشراف عليه، بالإضافة إلى الأفكار التصميمية للمركز.

وأشار رئيس بلدية الواديين متعب بن عبدالله آل منصور إلى أهمية إسهام ومشاركة الشباب أفكارهم ليكون المركز مواكبا لتطلعاتهم ومنبرا لاحتضان مواهبهم، مشيداً بمستوى التفاعل وطرح الأفكار وهو ما يعبر عن روح الشباب وعطائهم.

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22:57ت م

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