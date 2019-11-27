

محايل 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

دشن محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم فعاليات ملتقى التوظيف الأول الذي ينظمه فرع الغرفة التجارية بمحايل بحضور مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير حسين بن حمد المري ونائب رئيس الغرفه التجارية بأبها المهندس إبراهيم بن محمد الفلقي وذلك بمقر مركز الأمير نايف الحضاري .

وتجول المحافظ المكلف على المعارض المشاركة واستمع لشرح مفصل من مدير فرع الغرفة التجارية بمحايل أحمد بن محمد الفلقي عن محتويات وأهداف الملتقى .

يذكر أن الملتقى يستمر يومين ويهدف إلى عرض الفرص الوظيفيه للشباب والفتيات في منشآت القطاع الخاص والتعريف بالجهات التي لديها تمويل مالي للمشروعات الصغيرة ، ويشارك بالملتقى العديد من الجهات ذات العلاقه المتمثله في صندوق الموارد البشرية ومركز طاقات ومكتب العمل والكلية التقنية للبنين بالمحافظة ، والمعهد الصناعي والكليه التقنية للبنات .

// انتهى //

22:56ت م

0308





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ محايل المكلف يدشن فعاليات ملتقى التوظيف الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.