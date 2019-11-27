ماذا قالت ميليشيا الحوثي عن إطلاق التحالف العربي سراح 200 من أسراها

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

علق عضو ما يعرف بالمجلس السياسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية، محمد علي الحوثي، على إعلان التحالف العربي، الثلاثاء، إطلاق سراح 200 من اسرى الميليشيات وتسيير خطوط جوية إلى مطار صنعاء لنقل الجرحى .



وقال الحوثي في تغريدة له "نرحب بالخطوة التي أعلنها التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفاؤه اليوم" .

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، إنه "انطلاقًا من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى (…) فقد قررت قيادة قوات التحالف بمبادرة منها إطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيات الحوثية".

وتابع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية: "إضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم".