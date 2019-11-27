السعودية | تغيير مسميات فئات الإبل في مهرجان الملك عبد العزيز بنسخته الرابعة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تغيير مسميات فئات الإبل في مهرجان الملك عبد العزيز بنسخته الرابعة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:39 صباحًا, 27 نوفمبر 2019 م
المناطق - الرياض
أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل والمنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين عن تغيير مسمى الفئات الأربع الأعلى في مزاين الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وهي: فئة المئة، والخمسين، والثلاثين، والعشرين إنتاج، إضافة إلى إبقاء فئة نخبة النخبة الـ 20 المستحدثة للمرة الأولى في المهرجان.
وأوضح ابن حثلين أن فئة المئة غُيّر مسماها إلى بيرق المؤسس -رحمه الله- وفئة الخمسين إلى سيف الملك، وفئة الثلاثين إلى شلفا ولي العهد، وفئة 20 إنتاج إلى كأس النادي تشجيعًا للملاك المشاركين في المهرجان ومنحهم حوافز معنوية إضافية تقديرًا لجهودهم الكبيرة التي يقدمونها في النهوض بصناعة اقتصاد الإبل والمحافظة على هذا التراث الأصيل.
وبين رئيس نادي الإبل أن النسخة الرابعة التي ستنطلق في 15 ديسمبر المقبل في الصياهد الجنوبية شهدت تطويرًا كبيرًا قبل انطلاقها، مشيرا إلى أن النادي يعمل على تغيير النمطية وخلق أفكار جديدة تسهم في ازدهار مهرجان الإبل على المستويين المحلي والعالمي.
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