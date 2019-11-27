شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جازان تتزين بالأمطار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:24 صباحًا, 27 نوفمبر 2019 م المناطق - الرياض هطلت مساء اليوم , أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت مدينة جيزان، ومحافظات الداير بني مالك وفيفاء وهروب والريث والعارضة والدرب، ومراكز وادي جازان والحقو والفطيحة وقرى المخلاف وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | جازان تتزين بالأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.