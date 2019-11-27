شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر»: حذف الحسابات غير النشطة في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل
وقالت شركة تويتر عبر بيان لها ان حذف الحسابات غير النشطة سيتيح اسماء مستخدمين او يزورات لم يتم استخدامها في فترات سابقة من قبل اصحابها.
وأكدت الشركة بأنها أرسلت لأصحاب الحسابات غير النشطة أرسلت لهم رسائل على البريد الالكتروني المرتبط بالحساب للتأكد التسجيل في حساباتهم
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