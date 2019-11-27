- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم القبض على 3 ملثمين سطوا على محل تموينات بتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القبض على 3 ملثمين سطوا على محل تموينات بتبوك
هددوا العامل بسلاح ناري وسكين وعصا
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة منطقة تبوك عن القبض على 3 ملثمين سطوا على محل تموينات في محافظة ضباء.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام ثلاثة أشخاص ملثمين بالسطو في ساعة متأخرة من الليل على محل تموينات بمركز الخريطة التابع لمحافظ ضباء وتهديد العامل بسلاح ناري وسكين وعصا وسرقة مبلغ مالي يزيد عن أربعة آلاف ريال وعدد من بطاقات شحن خدمات الاتصالات.
وقد أسفرت نتائج إجراءات ضبط الجريمة وجهود رجال التحريات والبحث الجنائي التي تم تنفيذها بالتعاون مع شرطة محافظة ضباء عن القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة (ثلاثة مواطنين بالعقد الثالث من العمر)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 3 ملثمين سطوا على محل تموينات بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.