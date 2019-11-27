تعليق الدراسة في #رجال_ألمع بسبب الطقس

2019-11-27

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - رجال ألمع

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع تعليق الدراسة اليوم الأربعاء، في كافة مدارس المحافظة بنين وبنات للطلبة والعاملين؛ بسبب الأحوال الجوية.

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وقال المتحدث باسم تعليم رجال ألمع ناصر جبلي: إنه وفقًا للإنذار المتقدم من هيئة الأرصاد، وجه مدير تعليم رجال ألمع بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء، موضحًا أن القرار يشمل كافة مدارس المحافظة بنين بنات لكل العاملين.

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير في وقت سابق، المواطنين والمقيمين من الأحوال الجوية غير المستقرة التي تتعرض لها المنطقة.

ودعا المدني إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في المنطقة خلال هذه الفترة.

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