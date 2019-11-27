فيصل آل مقرن .. متخصص تخطيط المدن أمينًا للرياض

2019-11-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل مقرن أمينًا لمنطقة ‫الرياض بالمرتبة الممتازة.

من هو الأمير فيصل بن عبدالعزيز؟

الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف كان والده أمينًا لمنطقة الرياض، وتولى منصبه من سنة 1418/ 1997م، وأعفي من منصبه بتاريخ 4/ 8/ 1433هـ بناء على طلبه.

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وحصل الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف على درجة الماجستير من جامعة هارفارد الأمريكية عام 2016 في التخطيط والإدارة الحضرية، ونال درجة الماجستير عام 2014 في العمارة والتصميم الحضري من جامعة كولومبيا الأمريكية في نيويورك، كما أنه مرشح لدرجة الدكتوراه من جامعة بيركلي الأمريكية.

وعمل الأمير فيصل بن عبدالعزيز المتخصص في تخطيط وإدارة المدن، كمستشار عمراني في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، كما عمل في وقت سابق مستشار تصميم ودراسات عمرانية في شركة سكيدمور أوينجز وميريل (SOM) في شيكاغو الأمريكية.

كما عمل الأمير فيصل بن عبدالعزيز في 2012 مساعد مشرف معماري في الموقع في الهيئة العليا لتطوير الرياض، أما في 2011 فعمل معماريًّا بمكتب مورياما وتاشيما للتخطيط العمراني في كندا، وقبلها كان معماريًّا متدربًا في مكتب زن دكو للتصميم المعماري وذلك في 2010.

وكان أمر ملكي قد صدر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمينًا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة، وإعفاء طارق بن عبدالعزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه.

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