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المملكة تُعرب عن عزائها ومواساتها في ضحايا زلزال ضرب العاصمة الألبانية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعربت المملكة العربية عن خالص عزائها ومواساتها في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غربي العاصمة الألبانية تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية وقوف المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب جمهورية ألبانيا الصديق في ذلك الموقف، مُتمنياً للمصابين الشفاء، والأمل في أن يتجاوز الشعب الألباني الصديق هذه المحنة والأوقات العصيبة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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