شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تُعرب عن عزائها ومواساتها في ضحايا زلزال ضرب العاصمة الألبانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعربت المملكة العربية السعودية عن خالص عزائها ومواساتها في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غربي العاصمة الألبانية تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية وقوف المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب جمهورية ألبانيا الصديق في ذلك الموقف، مُتمنياً للمصابين الشفاء، والأمل في أن يتجاوز الشعب الألباني الصديق هذه المحنة والأوقات العصيبة.