تبوك: إصابة امراة و3 أطفال في حريق بـ«النهضة»

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جدة - خالد شويل - عبدالله الريح (تبوك) أصيبت امرأة و3 أطفال في حريق شب مساء اليوم (الثلاثاء)، في منزل بحي النهضة غربي مدينة تبوك. أصيبت امرأة و3 أطفال في حريق شب مساء اليوم (الثلاثاء)، في منزل بحي النهضة غربي مدينة تبوك. ووفقا لنائب المتحدث باسم الدفاع المدني في المنطقة ملازم أول رافع بن زايد العمري بأنه وردنا بلاغاً في تمام الساعة ( 7:39) مساء اليوم عن اندلاع نيران داخل غرفة بالطابق الثاني بمنزل من طابقين في حي النهضة، وعلى الفور تحركت الفرق إلى الموقع. وعند الوصول، تم تطويق النيران وإخمادها، وتبين وجود احتجاز امراة و3 أطفال؛ حالتين منهم حرجة وأخريين مستقرتين نقلوا عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتقلي العلاج اللازم.



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