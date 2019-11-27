شكرا لقرائتكم خبر عن العلياني يناقش الرسالة الوطنية للفن العربي وتأثيره في المجتمع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

يدير الإعلامي علي العلياني الجلسة الرابعة في ملتقى التنمية السياسية «البحرين.. انتماء ومواطنة»، تحت عنوان «الفن.. رسالة وطنية مؤثرة»، بمشاركة الفنان حسين الجسمي.

وتتضمن محاور الجلسة تأثير الفن على رسالتنا الوطنية، ومدى انعكاس الفن العربي في بيئتنا زمانياً ومكانياً، وأثره على المجتمع.

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وخلال الندوة، يتساءل العلياني عن إمكانية القول بأن الفن استطاع أن يبلور رؤية وطنية صادقة معبرة عن تطلعات أبناء الوطن، وكيف يمكن أن نُقيِّم مواجهة الفن العربي لبعض الفنون الدخيلة كالفن الغربي، وهل استطاع الفن العربي الحفاظ على رونقه ورسالته السامية فيما يخدم الوطن؟

ويشير الإعلامي علي العلياني إلى ظهور ثقافات وسلوكيات اجتماعية مغايرة للمجتمع العربي بل ومتصادمة معه في الآونة الأخيرة، متسائلاً عن دور الفن في التصدي لمثل هذه السلوكيات المختلفة.

ويحل الإعلامي علي العلياني ضيفاً على برنامج الرأي في قناة البحرين غداً (الأربعاء).