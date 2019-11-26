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في تحد للهدنة الأممية..مليشيا الحوثي تقصف مواقع القوات المشتركة في الفازة بالحديدة الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 في تحد جديد للهدنة الأممية، قصفت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة .

وأفادت مصادر عسكرية، أن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 والأسلحة من عيار 12.7 على مواقع متفرقة للقوات المشتركة في المنطقة بشكل مكثف . Advertisements وأضافت المصادر، أن عناصر المليشيات أطلقت النار على مواقع أخرى من سلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة في ساعات المغرب مستهدفة جنود القوات المشتركة . وتواصل مليشيات الحوثي الإجرامية عمليات استهداف وقصف مواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق محافظة الحديدة في تصعيد خطير للهدنة الأممية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

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