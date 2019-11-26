شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد القدم يطمئن على حالة «العويس» الصحية والان نبدء بالتفاصيل

اطمأن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل على حالة حارس المنتخب السعودي والنادي الأهلي محمد العويس الصحية بعد تعرضه لإصابة في الوجه خلال مشاركته مع فريقه.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه المسحل، بالحارس العويس بعد سماح الأطباء له باستخدام الهاتف، داعياً الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل والعودة السريعة لملاعب كرة القدم، ونجاح العملية المقررة له يوم الأحد المقبل.

وكان مدرب المنتخب السعودي الأول إيرڤي رينارد قرر، أول أمس الاثنين، استبعاد العويس من قائمة المنتخب المشاركة في كأس الخليج العربي "خليجي 24" بعد تأكد غيابه بسبب الإصابة.