شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر تقرر حذف الحسابات الغير نشطة في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة تويتر أنها قررت حذف جميع الحسابات غير النشطة الشهر القادم.

وقالت شركة تويتر عبر بيان لها ان حذف الحسابات غير النشطة سيتيح اسماء مستخدمين او يزورات لم يتم استخدامها في فترات سابقة من قبل اصحابها.

وأكدت الشركة بأنها أرسلت لأصحاب الحسابات غير النشطة أرسلت لهم رسائل على البريد الالكتروني المرتبط بالحساب للتأكد التسجيل في حساباتهم