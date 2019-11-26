شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يفتتح «روائع آثار المملكة» في روما والان نبدء بالتفاصيل

• يأتي في سياق العلاقات الوثيقة بين المملكة وإيطاليا

• يساهم في توسيع فهم نقاط الالتقاء التاريخية بين البلدين

• المملكة تعيش نهضة كبيرة في كافة المجالات

افتتح صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية- روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" الذي أقيم، اليوم الثلاثاء، في المتحف الوطني الروماني بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور وزير التراث والأنشطة الثقافية والسياحية الإيطالي داري فرانسيسكيني، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية، وجمع من المهتمين بالتاريخ والتراث في إيطاليا إلى جانب أعضاء من سفارة المملكة والملحقية الثقافية السعودية.

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وقال سمو وزير الثقافة في كلمته في حفل الافتتاح: "إن وجود المعرض في روما مدينة الحضارة والثقافة والفنون يأتي في سياق العلاقات الوثيقة بين المملكة وإيطاليا التي تمتد لأكثر من ثمانية عقود".

وأكد سموه ثقته بأن المعرض سيساهم في توسيع فهم نقاط الالتقاء التاريخية بين البلدين، عطفاً على محتويات المعرض التي تشمل مئات القطع الأثرية التي تعد من روائع آثار المملكة وذات قيمة استثنائية، ستُشبع شغف الزائر في رحلةٍ ستنقله إلى جميع الفترات التاريخية على أرض المملكة ابتداء من فترة العصور الحجرية وحتى فترة تأسيس الدولة السعودية بعهودها الثلاثة وتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله.

وقال، إن المملكة تعيش نهضة كبيرة في كافة المجالات، مضيفاً سموه: "تشهد المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، دعماً منقطع النظير للثقافة والفنون التي تعيش في عصرها الذهبي، فسمو سيدي ولي العهد قائد نهضتنا الثقافية يولي الثقافة والفنون كل الدعم، إيماناً بأهميتها في بناء الجسور المعرفية والإنسانية بين شعوب العالم".

وتستمر أنشطة المعرض لثلاثة أشهر، يقدم خلالها للجمهور الإيطالي والعالمي محتوى أثرياً غنياً يعكس عمق تاريخ المملكة ومدى مساهمتها في الحضارة العالمية انطلاقًا من موقعها الجغرافي المميز الذي شكل محوراً رئيساً في المجالات الثقافية والاقتصادية بين الشرق والغرب.