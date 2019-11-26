شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يناقش مع نظيره الإيطالي الشراكة الثقافية والان نبدء بالتفاصيل
التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، بالعاصمة الإيطالية روما اليوم، وزير التراث والأنشطة الثقافية والسياحية في جمهورية إيطاليا داري فرانسيسكيني.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون وتعزيز الشراكة في قطاع الثقافة والفنون بين البلدين.
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