- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم نتائج طرح أرامكو .. أكثر من 3 ملايين مكتتب بـ27 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نتائج طرح أرامكو .. أكثر من 3 ملايين مكتتب بـ27 مليار ريال
بعدد أسهم 845.101 مليون سهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال)، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية- أرامكو السعودية- عن نتائج اكتتاب الأفراد، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.
وقالت سامبا كابيتال في بيان صادر: إن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 3.102 مليون شخص، بعدد أسهم 845.101 مليون سهم، تمثل 27.04 مليار ريال، بنسبة تغطية تتخطى 84.5 بالمائة.
وأوضحت أن نسبة الاكتتاب عبر قنوات الاكتتاب المتاحة للأفراد كانت، الهاتف المصرفي: 1.79%، والصراف الآلي: 23.81%، والمصرفية الإلكترونية: 37.92%، وأخيرًا الفروع: 36.48%.
ولفتت إلى أن آخر يوم للاكتتاب لفئة الأفراد هو يوم الخميس 1 ربيع الآخر 1441هـ (الموافق 28 نوفمبر 2019م).
من جهته، قالت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة “سامبا كابيتال”: إن الإقبال الذي حظي به الاكتتاب يحمل في طياته الكثير من الدلالات في مقدمتها الثقة الكبيرة بقوة المركز المالي للشركة، إضافة إلى تزايد الوعي الاستثماري لدى متابعات الخليج 365 السعودي، وسعيه لتنمية مدخراته عبر المساهمة في شركات توفر له مردود استثماري مجزٍ.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج طرح أرامكو .. أكثر من 3 ملايين مكتتب بـ27 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.