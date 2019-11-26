مكافأة ووظيفة أبرز مزايا برنامج تأهيل المتميزين

2019-11-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

عرفت وزارة الخدمة المدنية ببرنامج تأهيل المتميزين، وهو خاص بتطوير الكفاءات الوطنية لحديثي التخرج.

Advertisements

وقالت الخدمة المدنية بحسب إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر”: إن برنامج تأهيل المتميزين يهدف إلى دعم الجهات الحكومية بتأهيل وتطوير مهارات الخريجين المتميزين من الجنسين خلال 18 شهرًا، وهو برنامج منتهٍ بالتوظيف، حيث يمكن لجميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الحكومية الانضمام للبرنامج.

أما أهداف البرنامج، فهي مشاركة الجهات الحكومية في إعداد كوادر بشرية مميزة ومؤهلة عمليًا لتسهيل انضمامهم، بالإضافة إلى تطوير مهارات المشاركين وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمة خلال مدة البرنامج، وأخيرًا الدعم المستمر للجهات الحكومية بالكوادر المتميزة لرفع مستوى الأداء الوظيفي.

وعن مزايا البرنامج، قالت الخدمة المدنية: إن منها مكافأة شهرية تعادل راتب المرتبة التي سيشغلها بعد اجتياز البرنامج، ومنحه درجتين إضافيتين عند التعيين، بالإضافة إلى توفير وظيفة مضمونة عند اجتياز البرنامج بنجاح، وأخيرًا اكتساب خبرات ومعارف ومهارات وتدريب بطريقة منظمة وسريعة.

شارك الخبر







