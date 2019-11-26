إخلاء 180 شخصًا في حريق فندق بمكة

2019-11-26

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أخمد مدني منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الثلاثاء، حريقًا اندلع في سخان كهربائي بغرفة في فندق بحي المسفلة.

وأكد الدفاع المدني، في تغريدة له عبر “تويتر”، أنه تم إخلاء 180 شخصًا دون وقوع أي إصابات جراء الحادث.

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ونشر المدني صورًا تبين عملية الإخلاء والسيطرة على الحريق.

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