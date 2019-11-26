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2019-11-26 المملكة تعزي في ضحايا زلزال ألبانيا تمنت أن يتجاوز الشعب هذه المحنة متابعات الخليج 365 - واس أعربت المملكة العربية السعودية، عن خالص عزاءها ومواساتها في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غربي العاصمة الألبانية تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية وقوف المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب جمهورية ألبانيا الصديق في ذلك الموقف، مُتمنياً للمصابين الشفاء، والأمل في أن يتجاوز الشعب الألباني الصديق هذه المحنة والأوقات العصيبة. Advertisements شارك الخبر







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