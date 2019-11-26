دورة تدريبية للتعامل مع القضايا الإنسانية

2019-11-26

متابعات الخليج 365 - شرف الروقي

أقام مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، صباح اليوم الثلاثاء، في الرياض، دورة تدريبية بعنوان “التغطية الإعلامية للقضايا الإنسانية”، والتي خصصت للإعلاميين والصحفيين ومنسوبي الأجهزة الحكومية المهتمين بالقضايا الإنسانية.

وفي بداية الدورة، رحب خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالحضور، وعرفهم بدور المفوضية وما تقوم به من أنشطة وأعمال إنسانية للاجئين والنازحين في شتى الدول، وعن دور المملكة في دعم برامج المفوضية.

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وذكر خليفة أن هناك ما يزيد عن 70 مليونًا يقعون تحت مظلة المفوضية ما بين لاجئ ونازح، ويشكل الشرق الأوسط 40% من هذا العدد، موضحًا أن المفوضية تقدم الحماية الدولية والحلول الدائمة.

وأوضح خليفة أن هناك قصورًا في الظهور الإعلامي للمفوضية، وعدم إبراز الجهود التي تقدمها للاجئين والنازحين، وأن المفوضية تعمل على زيادة التواصل مع وسائل الإعلام والجهات ذات العلاقة لإبراز الجهود المقدمة.

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