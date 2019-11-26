منسوبو أمانة #الرياض يهنئون فيصل بن عبدالعزيز

2019-11-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الثقة التي تشرف بها خلال فترة عمله أمينًا لمنطقة الرياض، متمنيًا للأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن التوفيق والسداد.

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ورفع منسوبو أمانة منطقة الرياض التهنئة للأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أمينًا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

وصدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمينًا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة، وإعفاء طارق بن عبدالعزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه.

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