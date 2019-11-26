نادي الصقور يجري قرعة أكبر مسابقة في العالم

2019-11-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجرى نادي الصقور السعودي، عصر اليوم الثلاثاء، قرعة مسابقة الدعو (الملواح) 400 متر، والتي تقام ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية من 1 ديسمبر وحتى 16 من الشهر نفسه، في ملهم شمال مدينة الرياض.

وتعد المسابقة الأكبر من نوعها في العالم، بعدما سجلت رقمًا قياسيًّا في عدد المشاركين، تجاوز النسخة الأولى من المسابقة التي شارك فيها 1723 صقرًا ودخلت موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية.

وأجرى القرعة الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي حسام بن عبدالمحسن الحزيمي، وذلك في فندق كورت يارد ماريوت في حي السفارات بمدينة الرياض، بحضور إعلامي واسع، إذ أجريت القرعة عبر النظام الالكتروني، والذي يحدد عشوائيًّا ترتيب الصقور في الأشواط، والتي قسمت على فئتي الملاك والمحترفين، للسعوديين والدوليين، فيما تعلن تفاصيل القرعة عبر الموقع الإلكتروني للنادي ومنصات التواصل الاجتماعي.

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وبلغ عدد مجموع أشواط مسابقتي الملواح والمزاين 92 شوطاً، منها 87 شوطاً لمسابقة الملواح، إذ يبلغ عدد أشواط الملاك السعوديين التأهيلية 23 شوطًا، فيما بلغ عدد أشواط المحترفين السعوديين التأهيلية 12 شوطًا، أما بالنسبة للدوليين، فيبلغ عدد الأشواط التأهيلية للملاك 12 شوطًا، ومثلها للمحترفين، بمجموع 59 شوطًا تأهيليًّا لمسابقة الملواح، حيث يتأهل 7 مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، ويتم تكريم الفائزين العشر الأوائل من كل شوط يوميًّا.

فيما تتضمن مرحلة الكؤوس، والتي تجرى تحت اسم كأس الملك عبدالعزيز، 12 شوطًا للملاك السعوديين، و12 للمحترفين.

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