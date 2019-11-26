شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عياف أمين الرياض ارتاد 3 جامعات أمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

صدر أمر ملكي بتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أميناً لمنطقة ‫الرياض بالمرتبة الممتازة.

وتخصص الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف في تخطيط وإدارة المدن، وهو حاصل على درجة الماجستير من جامعة هارفارد الأمريكية عام 2016 في التخطيط والإدارة الحضرية، والماجستير عام 2014 في العمارة والتصميم الحضري من جامعة كولومبيا الأمريكية في نيويورك، ومرشح لدرجة الدكتوراه من جامعة بيركلي الأمريكية.

ويعمل الأمير فيصل بن عبدالعزيز حالياً كمستشار عمراني في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وعمل سابقاً كمستشار تصميم ودراسات عمرانية في شركة سكيدمور اوينجز وميريل «SOM» في شيكاغو، وفي 2012 عمل مساعد مشرف معماري في الموقع في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعمل في 2011 معماريا في مكتب مورياما وتاشيما للتخطيط العمراني في كندا، وفي 2010 معماريا متدربا في مكتب زن دكو للتصميم المعماري.