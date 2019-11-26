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ولي العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري واللاعبين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووكلاء الهيئة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل لكأس العالم القادمة للأندية.

وهنأ ولي العهد مسؤولي ولاعبي فريق الهلال السعودي بهذا الإنجاز للوطن وظهورهم المشرف في البطولة، والتأهل لكأس العالم للأندية، مشيراً سموه إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عالياً في المحفل العالمي.


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