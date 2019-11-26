شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : امرأة وزوجها يعثران على خزنة سرية في جدار المنزل وعند فتحها كانت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيب زوجان بحالة من الذهول بعد أن اكتشفا وجود "خزنة سرية" في مطبخ منزلهما بالصدفة، خلف مقبس كهربائي معطل، والأمر اللافت للنظر، والذي أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، هو أن الزوجين تمكنا من اكتشافها بعد أن أقاما في المنزل لمدة تتجاوز عامين، ولم يدركا الأمر سوى لدى الاستعانة بكهربائي من أجل إصلاح ما كانا يعتقدان في البداية أنه مقبس كهرباء معطل.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مالك المنزل "دارين ستيلز"، الذي يقيم بمدينة "هوكنول" البريطانية، كان منزعجًا بسبب مقبس الكهرباء المعطل، خاصة وأنه كثيرًا ما كان يحتاج إلى استخدامه، لكنه كان لا يعمل دون سبب واضح منذ انتقاله هو وشريكة حياته إلى المنزل في عام 2017.

قد يهمك ايضاً:

شاهد : امرأة وزوجها يعثران على خزنة سرية في جدار المنزل وعند فتحها كانت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد

الصحفي فتحي بن لزرق يهاجم أنصار الانتقالي ويمسح بهم الأرض بعد انحيازهم لتشجيع منتخب الإمارات وتمنيهم خسارة اليمن

مفاجأة : لن تصدق من هي زوجة إبليس ومن هم أولاده وما مهمة كل واحد منهم وأين تقع دولته وشكل حكومته! (تفاصيل مثيرة)

عاجل : الرئيس هادي يتفق مع الانتقالي على تعيين ”مهندس الانفصال” رئيسا للوزراء …لن تصدق من يكون؟ (الاسم +صورة)

قناة العربية السعودية تعرض مشاهد ”تحبس الأنفاس” لعملية سرقة مجوهرات وتحف بمليار يورو.. شاهد الحيلة التي لا تخطر على بال ابليس

من هذا الأمير السعودي الذي ظهر فجأة وهو مقعد على الكرسي في حالة يرثى لها؟!.. هل هو ولي العهد المعزول محمد بن نايف؟ (فيديو)

تحذيرات عاجلة من تسونامي مدمر ضرب سواحل عمان قبل ألف عام.. قد يتكرر اليوم



سيول مرعبة في السعودية تدحرج سيارة بداخلها أسرة كاملة مثل الكرة (فيديو يحبس الأنفاس..)

انتهت بكارثة مرعبة.. الكوبرا تبتلع أفعى ضخمة وقاتلة.. فيديو لأصحاب القلوب القوية (شاهد)

تحالف دعم الشرعية في اليمن يقرر تسيير رحلات جوية ”إنسانية” عبر مطار صنعاء



Advertisements

وأخيرًا .. كشف لغز جثة طالبة ”الصيدلة” الذي حيّر المصريين بعد أن وجدوها ميتة في النيل.. شاهد ماذا حدث؟ (صورة)

عاجل : أول رد حوثي على إعلان التحالف فتح مطار صنعاء الدولي أمام هذه الفئات من اليمنيين

البنتاغون يصدم الإمارات بـ”فيتو جديد” يمنع امتلاكها لأحد أقوى الأسلحة في العالم..!



زوجة أمير سعودي تخطف الأنظار بجمال فائق وأناقة تنافس خيوط الشمس.. ومصورة عالمية تلتقط لهما صور هزت المملكة (شاهد)

لبنان: سعد الحريري يعلن رسمياً موقفه النهائي من إعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة



القبض على الدجال في هذه الدولة العربية.. وقطع رأسه بعد استدراجه لشقة سكنية.. وامرأة ثلاثينية تكشف كيف خدعها لممارسة الرذيلة (صورة)

عاجل : انتهاك المجال الجوي لواشنطن وانطلاق مقاتلات أمريكية وغلق البيت الأبيض.. والمخابرات الأمريكية تستنفر..ماذا يجري؟



عاجل : التحالف العربي يعلن فتح مطار صنعاء الدولي رسميًا وإطلاق مئات الأسرى الحوثيين.. مالذي حدث؟



عادل إمام يرقص بطريقة مثيرة في عيد ميلاد نجله.. شاهد كيف أصبح وعلامات الإنهاك والمرض بادية على جسده؟ (فيديو)

وقام "ستيلز" بعدة محاولات لإصلاحه دون جدوى، حتى قرر في نهاية المطاف الاستعانة بعامل كهرباء لإلقاء نظرة عليه، لكن الأخير أخبره بأنه لا يوجد تيار كهربائي في المقبس في الأساس، وعندما حاول إصلاح المشكلة بطريقة مختلفة، فُتح المقبس، واكتشفوا أنها عبارة عن خزنة سرية في حقيقة الأمر.

لكن لسوء حظ الزوجين، فإن هذه الخزنة لم تكن تحتوي على نقود أو مجوهرات، ولم يكن يوجد بداخلها سوى الغبار وعنكبوت ميت.

وقام مالك المنزل بنشر مقطع فيديو لهذه الخزنة السرية التي اكتشفها بالصدفة على الإنترنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وحصد ذلك الفيديو أكثر من 600 ألف مشاهدة خلال وقت قصير، كما تداولته عدة مواقع إخبارية عالمية.

وانهالت تعليقات الرواد الذين سخروا من الواقعة، حتى أن أحد الرواد تساءل عن السبب وراء انتظاره كل هذا الوقت كي يحاول إصلاح مقبس الكهرباء في الأساس، في حين حذره آخرون من الاحتفاظ بأي ممتلكات قيمة داخل هذه الخزنة بعد انتشار مقطع الفيديو الذي شاركه بشكل واسع.