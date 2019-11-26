مفاجأة : لن تصدق من هي زوجة إبليس ومن هم أولاده وما مهمة كل واحد منهم وأين تقع دولته وشكل حكومته! (تفاصيل مثيرة)

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عدن - ياسمين التهامي - من هي زوجة ابليس وكيف تزوج ابليس وما هي ذريته، هذا ما سنتحدث عنه اليوم بشكل مفصل ودخول عالم الشياطين لمعرفة حياتهم الخاصة وكيف يتم الزواج بينهم، دعونا نتعرف عليهم.

من هي زوجة ابليس

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تزوج ابليس من إحدى الجنيات التي آمنت به بأفكاره، وأنجبت له ذرية كبيرة والتي تعرف اليوم باسم الشيطان، ونجد الشياطين على اشكال واحجام متفاوتة واشكالهم بغيضة، هم عبارة عن مسخ يسكنون في الصحراء والجبال والجزر النائية، وأيضا يسكنون على سطح البحار والمحيطات.

نبذة عن ابليس

– الجن هم خلق كالإنس تماما، ولكن يتفوق الجن على الإنس من حيث العدد.

– يسكن الجن الأرض والجو وايضا البحار، لك ان تتخيل الأعداد التي هم عليها.

– تنجب انثى الجن العديد من الأطفال الذين يتفوقون ايضا على الإنس في اعمارهم، فيصل عمر الواحد منهم من مئات السنين حتى الألف عام.

– ابليس يعتبر هو أب كل الشياطين، ولكنه ليس أبو الجن، لقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف الآية 50،(إلا إبليس كان من الجن)، أي أن ابليس كان واحد منهم والجن كان موجودين من قبل ابليس.

– ابليس هو أبو لذريته فقط وهي مجموعة كبيرة من الشياطين.

دولة ابليس

– هناك دولة كبيرة لإبليس بها وزراء وحكومة ومندوبين وكبار مسؤولين.

– ابليس له من الأبناء خمسة هم، ثبر، وداسم، والاعور، ومسوط، زلنبور.

– يسعى ابناء ابليس افساد الارض وانتشار المصائب بها، فكل الخراب والدمار والشر الموجود في الأرض هم السبب فيه.

من هم ابناء ابليس واختصاصتهم

الابن الأول ثبر

– ياتي ثبر هو وجنوده وابنائه على الأشخاص الذين وقعت عليهم مصيبة الموت و يوسوسون لهم بعمل المحرمات.

– واللطم والتلف بما يغضب الله تبارك وتعالى في تلك المصيبة الكبيرة، ويحثهم على السخط على قضاء الله وقدره.

– وعلاجه بكل سهوله عندما تشعر به عليك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ابنائه وجنده.

الابن الثاني داسم

– يحاول جاسم بكل الطرق ان يفرق بين الزوجين، ويكره كل منهم في الآخر، حتى يحدث الطلاق.

– ويعتبر من احب ابناء ابليس الى قلبه لانه يفسد الأرض ويمنع اعمارها بالذرية الصالحة.

– علاجه ايضا ان تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الابن الثالث الأعور

– يختص الأعور هو ابنائه وجنوده في تسهيل الزنا والعياذ بالله، ويحض العباد عليها.

– يطلق ابنائه الى الشوارع لتزيين السيدات في أعين الرجال الغير محارم.

– عليك ان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فور شعورك به.

الابن الرابع مبسوط

– مسوط مخصص هو وابناءه وجنوده في تسهيل الكذب في الكبيرة والصغيرة.

– يمكن ان يساعد في ترويج الإشاعات ويسهل على ناقلها ويهونها عليه.

– فهو دوره توصيل الرسائل الغير صحيحة وانتشار الكذب بين الناس.

– علاجه كباقي إخوته وأبيه وهي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.

الابن الخامس زلنبور

– يختص هو وابناءه وجنوده على الأسواق.

– دوره هو تسهيل الغش والخداع بين البائع والمشتري.

– يسهل العراك ويزيدها ويجعل الأمر يصل للتضارب بين الناس.

– استعذ بالله من الشيطان الرجيم وابنائه وجنوده.

اين مقر الشيطان

– الشيطان يوجد على وجه البحر فيجلس عليه ويبعث جنوده الى الناس بكل ما هو شر لهم.

– روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عرش إبليس في البحر يبعث سراياه في كل يوم يفتنون الناس وأعظمهم عنده منزلة .. أعظمهم فتنة للناس ).

– قال أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، (إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس وأقربهم عنده منزلةً أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول مازلت بفلان تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس لا والله ماصنعت شيئاً ويجيء أحدهم فيقول ماتركته حتى فرقت بينه وبين أهله ويقربه ويدنيه ويقول، نعم أنت، أي أنت الذي تستحق الإكرام ) رواه الإمام أحمد.