صور.. القوات البحرية تُواصل تمرين السيف الأزرق 2019م مع نظيرتها الصينية بجدة

واصلت القوات البحرية الملكية السعودية، ممثلةً في القوات الخاصة بالأسطول الغربي بجدة تنفيذ التمرين البحري الثنائي المختلط “السيف الأزرق 2019م”، مع نظيرتها القوات الخاصة بالبحرية الصينية.

وكانت المناورات انطلقت الأسبوع الماضي في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، ونفذت القوات المشاركة العديد من الأنشطة التدريبية والتي شملت رماية قناصة وإنزال سريع من “البرج” ومن “طائرة السوبر بوما” ورماية من البرج، ورماية من الطائرة، بالإضافة إلى تدريب على إجراءات التمويه والتخفي، واقتحام المباني والسفن، وغيرها من التدريبات العسكرية. ويأتي التمرين بغرض مواجهة التهديدات لحرية الملاحة البحرية، وللمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها الصينية، وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية.