“النيابة العامة”: إبلاغ مرتكب جرائم غسل الأموال عن شركائه يخفّف عنه العقوبة

أكّدت النيابة العامة أن إبلاغ مرتكب جرائم غسل الأموال عن شركائه يخفّف عنه العقوبة، وذلك وفقاً للمادة رقم 25 من نظام مكافحة غسل الأموال. وأوضحت بأنه يجوز تخفيف العقوبة عن أحد مرتكبي الجريمة، وذلك في حالة إبلاغه السلطات المختصة بوقوعها قبل علمها بها، أو عن مرتكبيها الآخرين، ويكون بلاغه أدى إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.

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