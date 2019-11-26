أمر ملكي: إعفاء أمين “الرياض” الفارس من منصبه وتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل مقرن...

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :

الرقم : أ / 234

التاريخ : 29 / 3 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .

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وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 146 ) بتاريخ 10 / 6 / 1439 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعفى معالي المهندس / طارق بن عبدالعزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه .

ثانياً : يعين صاحب السمو الأمير / فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة .

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود