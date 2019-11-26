خلال ١٥ دقيقة.. حجز كامل مخطط “التعاون” بجدة من مستفيدي الإسكان

اكتمل حجز مخطط “روضة التعاون” للأراضي المجانية الواقع جنوب محافظة جدة من قِبل المستفيدين من الدعم السكني، وذلك خلال 15 دقيقة من إطلاقه على البوابة الإلكترونية، فيما توافد عدد من المستفيدين على فرع وزارة الإسكان في جدة للاستفسار عن المزيد من المخططات، والتعرف على مواعيد إطلاقها.

وكانت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان قد أعلنت الأسبوع الماضي انتهاء أعمال الدراسات والتصميم لمخطط “روضة التعاون” جنوب محافظة جدة، والبدء في أعمال التطوير بالتعاون مع مقاولين من القطاع الخاص؛ ليكون المخطط متاحًا للحجز أمام المستفيدين الراغبين في الحصول على أرض مجانية في جدة اليوم الثلاثاء، وذلك عبر بوابة “سكني” الإلكترونية. مؤكدة في الوقت ذاته التزام الوكالة بتسليم المخططات في الوقت المحدد بمواصفات وجودة عالية. ويمتد المخطط على مساحة إجمالية تقدر بـ799714 م2، وتمت إتاحة حجز قطع الأراضي المجانية كافة إلكترونيًّا عبر البوابة الإلكترونية، وتحديد الأرض المناسبة، وتوقيع العقد إلكترونيًّا دون الحاجة لزيارة الفرع، مع إمكانية الحصول على قرض مدعوم لجميع أراضي المخطط التي بلغ متوسط مساحاتها 450م2. ويعد “روضة التعاون” نموذجًا للمخططات السكنية المتكاملة من ناحية المرافق العامة؛ إذ تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، وتحوي مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية؛ لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات.

ويقع المخطط في حي الخمرة الواقع على امتداد طريق (جدة – الليث) جنوب حي السنابل، كما يمتاز بقربه من النطاق العمراني. وتواصل وزارة الإسكان عبر برنامج “سكني” عملية تسليم الأراضي المجانية وفق جداول محددة بعد التنسيق مع المستفيدين كافة؛ وذلك لتلبية نسبة الطلب على المخططات السكنية، في إطار تحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك السكني، والوصول إلى 70 % بحلول 2030. كما يستمر البرنامج في ضخ المزيد من المخططات السكنية أمام المستفيدين، وذلك بتوفير مخططات مناسبة لهم، تلبي رغباتهم وتطلعاتهم. كما تضم محافظة جدة عددًا من المخططات للأراضي المجانية، منها مخطط “جوهرة العروس” الواقع بأبحر على مساحة 3.8 مليون متر مربع، ويوفر أكثر من 4357 قطعة سكنية، ومخطط “منارات الصفوة” الواقع شمال طريق عسفان على امتداد 1.5 مليون متر مربع، ويوفر 1100 قطعة أرض، وهما من بين 15 مخططًا للأراضي المجانية على مستوى منطقة مكة المكرمة، تتيح 30 ألف أرض مجانية.