أمر ملكي بإعفاء أمين منطقة الرياض من منصبه

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًّا بإعفاء المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، أمين منطقة الرياض من منصبه.

وتضمّن الأمر الملكي تعيين صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمينًا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

وفي ما يلي نصّ الأمر الملكي الكريم:

بعون الله تعالى...

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.

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وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 146) بتاريخ 10/ 6/ 1439هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولًا: يُعفى معالي المهندس/ طارق بن عبدالعزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه.

ثانيًا: يُعين صاحب السمو الأمير/ فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمينًا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود