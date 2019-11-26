«سند محمد بن سلمان» يصرف 520 مليون ريال لمستفيدي مبادرة الزواج

أكد برنامج «سند محمد بن سلمان»، اليوم الثلاثاء، على صرف العطاء لمستفيدي مبادرة «سند الزواج»، والذين تجاوز عددهم 26 ألف شابّ من مختلف مناطق المملكة، بإجمال عطاء تجاوز 520 مليون ريال.

وأضاف البرنامج، أن ذلك يأتي حرصًا من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على مساندة الشباب واستكمالًا لجهوده في برنامج «سند محمد بن سلمان» الهادفة إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

وبيّن البرنامج أنه تم قبول جميع من تنطبق عليهم شروط المبادرة دعمًا من ولي العهد، وذلك استمرارًا لما يقدمه من مبادرات مجتمعية غير ربحية، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف فئات المجتمع.

مبادرة سند للزواج

وتهدف مبادرة «سند الزواج» للوصول إلى المستفيدين من حديثي الزواج في مختلف مناطق المملكة عن طريق منصة إلكترونية يتم التقديم من خلالها والتحقق عبر الربط الآلي مع مختلف الجهات الحكومية، كما يحرص البرنامج على تضمين المحتوى المعرفي في مبادراته المختلفة حيث يتطلب التقديم اجتياز دورة الوعي المالي كعنصر أساسي لاستكمال التسجيل.

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الجدير بالذكر أن مبادرة «سند الزواج» إحدى مبادرات برنامج «سند محمد بن سلمان» والتي تقدم العون المباشر لدعم شباب الوطن، حيث تضمنت مستهدفاتها مساندة 25 ألف شاب من حديثي الزواج وتم تجاوز العدد المستهدف بأكثر من ألف مستفيد، وقبول جميع من تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين، علمًا أن البرنامج يعمل على مبادرات أخرى إضافية في مختلف المجالات.

شروط التقديم للبرنامج

وتتضمن شروط التقدُّم للحصول على «سند الزواج»، أن يكون الزوج والزوجة سعوديين، وأن يكون عمر الزوج 21-40 سنة، والزوجة 18-40 سنة، وأن يكون الزواج الأول للرجل، وأن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحدٍّ أدنى، وألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، وألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال، وألا يزيد المهر على 50 ألف ريال، وإتمام دورة الوعي المالي بدرجة لا تقل عن 60%. ولأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة، أولوية في المبادرة.



