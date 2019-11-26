بالصور.. ولي العهد يستقبل نجوم الهلال في قصر اليمامة

استقبل سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، تكريمًا لحصوله على لقب دوري أبطال آسيا.

وحسم الهلال لقب دوري أبطال آسيا، عقب الفوز على أوراوا الياباني، بثلاثية دون رد، في مجموع لقائي النهائي؛ حيث فاز ذهابًا بهدف، وعاد ليفوز إيابًا بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما، أمس الأول الأحد، على ملعب الفريق الياباني.

ووصلت كأس دوري أبطال آسيا، منذ قليل، إلى قصر اليمامة برفقة لاعبي وإدارة نادي الهلال للقاء سمو ولي العهد.

ـ استقبال تاريخي للهلال

وعادت بعثة الهلال من اليابان، أمس الإثنين، وحظت باستقبال تاريخي؛ حيث خرجت أعداد كبيرة من الجماهير لاستقبال البعثة، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

واحتشدت آلاف من الجماهير الهلالية؛ لاستقبال لاعبي فريقها المتوجين أبطالًا للقارة الصفراء، مرددين الهتافات والأهازيج الخاصة بالزعيم، وهتفت الجماهير كثيرًا بأسماء لاعبي أبطال آسيا، ورددت الجماهير عبارة «العالمية سهلة عليه».

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وحضر عدد كبير من رؤساء النادي السابقين والرموز الهلالية في لاستقبال اللاعبين، وجاء في مقدمة مستقبلي اللاعبين رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل، والذي حرص على استقبال بعثة الزعيم فور وصولها إلى المطار.

كما حرص العديد من الشخصيات الهلالية على الحضور؛ لاستقبال الأبطال في صالة المطار؛ حيث حضر الأمير الوليد بن طلال والأمير عبدالله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي ورئيس الهلال السابق، وأيضًا كان الأمير عبدالرحمن بن مساعد في استقبال البعثة.

ـ كأس العالم للأندية

وحجز الهلال مقعدًا في كأس العالم للأندية، عقب التتويج بلقب دوري الأبطال؛ حيث يواجه الزعيم، نظيره الترجي التونسي، يوم 18 ديسمبر المقبل في قطر، وتُفتتح مباريات كأس العالم للأندية بلقاء فريقي السد القطري؛ بصفته ممثل الدولة المستضيفة، وهينجين الكاليدوني، وذلك يوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من ديسمبر المقبل، فيما تنطلق مباريات دور الثمانية بلقاء فريقي مونتيري المكسيكي والفريق الفائز من مباراة الافتتاح يوم 14 ديسمبر.

وفي حال تأهل الهلال إلى الدور المقبل سيلاقي فلامنجو البرازيلي الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الزعيم السابق.