عاجل-أمر ملكي : فيصل بن عياف آل مقرن أمينا لمنطقة الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بإعفاء المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه. وتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.



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