

الأمم المتحدة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التكنولوجيا الرقمية تشكّل التاريخ، مشيراً إلى أنه تقع على عاتقنا مسؤولية جماعية لتوجيه هذه التقنيات بهدف زيادة الفوائد والتقليل من النتائج غير المقصودة والاستخدام الضار.

وقال الأمين في كلمته في منتدى حوكمة الإنترنت في برلين اليوم: " إننا لم نواكب ذلك حتى الآن، وأن هناك نقص في الخبرة الفنية لدى صانعي السياسات، حتى في أكثر البلدان تقدماً"، مشدداً على أن الاختراع يتجاوز وضع السياسات والاختلافات الرئيسة في الثقافة وأن طريقة التفكير تخلق المزيد من التحديات.

وأضاف : إن هناك 3.6 مليار شخص حول العالم اليوم لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة، مبيناً أن ما يثير القلق أكثر هو أن من بين أقل البلدان نمواً في العالم البالغ عددها 47 دولة، حيث يمكن أن يكون للإنترنت تأثير تحويلي حقيقي، ولا يزال أكثر من 80% من السكان غير متصلين بالإنترنت، بينما تستمر الفجوة الرقمية بين الجنسين في الاتساع.

وأشار إلى أن 2 % فقط من النساء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وشرق آسيا والمحيط الهادئ يمتلكن هاتفاً محمولاً به إمكانية الوصول إلى الإنترنت، أما في جميع أنحاء العالم، فهناك حوالي 327 مليون امرأة (أقل من الرجال) يمتلكن هاتفًا ذكيًا يمكّنهن من الوصول إلى الإنترنت، معربًا أن الإنترنت يمكن أن يكون قوة قوية من أجل الخير، ولكن يمكن استخدامها بسهولة بشكل شرير، وأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها لمراقبة السلوك والتلاعب به، ومحاصرتنا بإعلانات أكثر استهدافاً وتدخلاً، من أجل التلاعب بالناخبين، إضافة إلى تتبع المدافعين عن حقوق الإنسان وخنق حريات التعبير المعارضة.

// انتهى //

22:35ت م

0306





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يشارك في منتدى حوكمة الإنترنت في برلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.