السعودية اليوم / المملكة تُعرب عن عزاءها ومواساتها في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غربي العاصمة الألبانية تيرانا



الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

أعربت المملكة العربية

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية وقوف المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب جمهورية ألبانيا الصديق في ذلك الموقف، مُتمنياً للمصابين الشفاء، والأمل في أن يتجاوز الشعب الألباني الصديق هذه المحنة والأوقات العصيبة.

// انتهى //

22:26ت م

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الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأعربت المملكة العربية السعودية ، عن خالص عزاءها ومواساتها في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غربي العاصمة الألبانية تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية وقوف المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب جمهورية ألبانيا الصديق في ذلك الموقف، مُتمنياً للمصابين الشفاء، والأمل في أن يتجاوز الشعب الألباني الصديق هذه المحنة والأوقات العصيبة.// انتهى //22:26ت م0302

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