السعودية اليوم / انطلاق منافسات الروبوت بتعليم بيش



بيش 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

انطلقت اليوم منافسات الروبوت بمكتب التعليم بمحافظة بيش النابهة لإدارة تعليم صبيا ، للمرحلة المتوسطة التي نظمها النشاط الطلابي العلمي بالمكتب ، بمشاركة عدد من المشرفين التربويين وقادة المداراس المشاركة.

وأوضح مدير المكتب أحمد بن عبدالله أبوطالب أن المنافسات التي تقام فعالياتها للمرة الأولى على مستوى مكاتب التعليم بتعليم صبيا بمشاركة ثمان فرق يمثلون عددًا من المدارس بالمحافظة.

وبين أن المنافسات تهدف لنشر ثقافة الروبوت في أوساط الناشئة من طلبة المدارس ، وإيجاد الحلول العلمية لكثير من المشكلات من خلال إطلاق الخيال العلمي الإبداعي للتعامل معها.

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22:25ت م

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