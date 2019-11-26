السعودية اليوم / نادي الصقور السعودي يجري قرعة أكبر مسابقة في العالم



الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

أجرى نادي الصقور السعودي اليوم قرعة مسابقة الدعو (الملواح) 400 متر، التي تقام ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية من 1 ديسمبر وحتى 16 من الشهر نفسه، في ملهم شمال مدينة الرياض.

وتعد المسابقة الأكبر من نوعها في العالم، بعدما سجلت رقماً قياسياً في عدد المشاركين، تجاوز النسخة الأولى من المسابقة التي شارك فيها 1723 صقراً ودخلت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وأجرى القرعة الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي حسام بن عبدالمحسن الحزيمي،في حي السفارات بمدينة الرياض، بحضور إعلامي واسع، إذ أجريت القرعة عبر النظام الالكتروني، الذي يحدد عشوائياً ترتيب الصقور في الأشواط، التي قسمت على فئتي الملاك والمحترفين، للسعوديين والدوليين، فيما تعلن تفاصيل القرعة عبر الموقع الالكتروني للنادي ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد مجموع أشواط مسابقتي الملواح والمزاين 92 شوطاً، منها 87 شوطاً لمسابقة الملواح، إذ يبلغ عدد أشواط الملاك السعوديين التأهيلية 23 شوطاً، فيما بلغ عدد أشواط المحترفين السعوديين التأهيلية 12 شوطاً، أما بالنسبة للدوليين، فيبلغ عدد الأشواط التأهيلية للملاك 12 شوطاً، ومثلها للمحترفين، بمجموع 59 شوطاً تأهيلياً لمسابقة الملواح، حيث يتأهل 7 مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، ويتم تكريم الفائزين العشر الأوائل من كل شوط يومياً.

وتتضمن مرحلة الكؤوس التي تجرى تحت اسم كأس الملك عبدالعزيز، 12 شوطاً للملاك السعوديين، و 12 للمحترفين.

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22:24ت م

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