السعودية اليوم / الأرصاد : أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بتساقط للبرد على المدينة المنورة



المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد يصحبها تساقط للبرد مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ( الحناكية - المهد -وادي الفرع- العيص - ينبع - خيبر- العلا )،مشيرة إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من غد وحتى يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٤/٢.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع .

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21:41ت م

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