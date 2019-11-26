السعودية اليوم / "العمل والتنمية" يبحث إستراتيجية عمل الفروع في ورشة عمل بجازان



جيزان 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان اليوم ورشة عمل بعنوان "إستراتيجية عمل الفروع وتطوير الآداء الوظيفي بالمنطقة" بحضور المشرف العام على فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ياسر البابطين وذلك بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري.

وفي بداية الورشة قدم "البابطين" شرحا تفصيليا عن الأهداف الإستراتيجية التي أعدتها الوزارة في إطار إدراكها للدور المناط بها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ، بما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة و خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين و توسيع القطاع وتوجيهه للعمل في مجالات التنمية.

ومن جانبه أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان أحمد القنفذي في ورقة عمل مماثلة سعي الفرع لأن يكون في المراكز الأولى في تصنيف وتقييم الخدمات المقدمة لأبناء المنطقة معدّدًا الجوانب الخدمية التي تقدمها مكاتب الوزارة إنفاذاً لتوجيهات القيادةالرشيدة.

واستعرض مساعد المدير العام للفرع يحى سفياني بدوره الخدمات التي تقدمها مكاتب الوزارة بالمنطقة للمواطنين والمقيمين ، مشددا على أهمية الورشة في تحسين الآداء الوظيفي والخدمات المقدمة.

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21:02ت م

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