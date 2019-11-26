شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية .. أمر ملكي بإعفاء أمين منطقة الرياض وتعيين بديلاً عنه والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً بإعفاء المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه.

Advertisements وقضى الامر الملكي بتعيين الأمير/ فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

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